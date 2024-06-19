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Siirt'te suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

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Siirt'te Kezer Çayı'na piknik yapmaya giden 5 öğrenci ve 6 kişilik bir aile, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanlarda mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla 11 kişi kurtarıldı.

??????? Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5'i öğrenci 11 kişi kurtarıldı.

Kezer Çayı'na piknik yapmaya giden 5 öğrenci ile 6 kişilik bir aile, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanlarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, piknik yapan iki grubu halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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