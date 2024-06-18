Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Kezer Çayı'nda piknik yapmaya giden 5 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla piknikçileri bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
???????Kezer Çayı'nda piknik yapmaya giden 5 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla piknikçileri bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.