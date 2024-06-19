Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.
??????? Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.