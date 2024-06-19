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Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

??????? Siirt'te suyun yükselmesi sonucu çayda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kezer Çayı kum ocağı mevkisinde piknik yapmaya giden 3 kişi, çay yakınlarındaki barajın kapaklarının açılması sonucu suyu yükselen alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 kişiyi halat yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Siirt AFAD Çay Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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