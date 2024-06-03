Siirt'te Su Kuyusuna Düşen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

HASTANEDE ÖLDÜ

Siirt'te bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve AFAD ekipleri tarafından halatla çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hediye Ünal burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünal'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akif ÖZALP/SİİRT,