Siirt'te Su Kuyusuna Düşen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Siirt'te bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve hastaneye kaldırılan Hediye Ünal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HASTANEDE ÖLDÜ
Siirt'te bastığı tahtanın kırılmasıyla 25 metre derinlikteki su kuyusuna düşen ve AFAD ekipleri tarafından halatla çıkarılarak hastaneye kaldırılan Hediye Ünal burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünal'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Akif ÖZALP/SİİRT,