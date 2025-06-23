Siirt'te Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ineğin su kuyusuna düşmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay, Konakpınar köyünde gerçekleşti ve ineğin kurtarılması ile sahibiyle buluştu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konakpınar köyünde bir ineğin su kuyusuna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel