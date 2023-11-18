Siirt'te spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te spor ayakkabısının tabanına gizlenmiş 440 gram esrar ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik polis ekipleri, şüpheli bir kişinin üst aramasında, spor ayakkabısının taban kısmına gizlenmiş 440 gram esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Y.A. ve S.G. gözaltına alındı.