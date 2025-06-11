Siirt'te Silahlı Saldırı ve Trafik Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'te Silahlı Saldırı ve Trafik Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen bir düğün sırasında silahlı saldırıya uğrayan Adnan Pekgöz hayatını kaybetti, birkaç gün sonra arkadaşı Bünyamin Pektaş trafik kazasında yaşamını yitirdi. İki arkadaşın halı saha maçında çektirdikleri fotoğraf gün yüzüne çıktı.

SİİRT'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Pekgöz'ün (19) arkadaşı Bünyamin Pektaş (18) da kazada yaşamını yitirdi. 4 gün arayla hayatını kaybeden 2 arkadaşın, halı saha maçında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

Kurtalan ilçesinde 6 Haziran'da düzenlenen bir düğün törenine katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Aziz Asma yakalanırken, saldırı düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Aziz Asma, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ARKADAŞI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Adnan Pekgöz'ün çocukluktan bu yana arkadaşı olduğu öğrenilen Bünyamin Pektaş'ın içinde olduğu 33 AIV 898 plakalı otomobil de dün Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, Oruç E., Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Oruç E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 4 gün arayla hayatını kaybeden ve işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanlarına defnedilen Bünyamin Pektaş ve Adnan Pekgöz'ün, halı saha maçında çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
36 günlük bebeğinin yanında öldürüldü, cinayette gönül ilişkisi iddiası

36 günlük bebeğinin yanında öldürüldü! Gönül ilişkisi iddiası
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.