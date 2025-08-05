Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 53 yaşındaki N.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.K.'yı hastaneye kaldırdı, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Siirt'te bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kooperatif Mahallesi 1758. Sokakta N.K. (53), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan N.K. ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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