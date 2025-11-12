Haberler

Siirt'te Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 3 Tutuklama

Siirt'te Silahlı Kavga: 5 Yaralı, 3 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Barış Mahallesi'nde 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt merkez Barış Mahallesi'nde iki grup arasında dün bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Akif B, Naif B, Veysel B, Selahattin B. ile Fadıl A. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Tahliye olurken İmamoğlu ile karşılaşmış! İşte aralarındaki diyalog
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.