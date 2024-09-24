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Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Gözaltı
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Siirt'te kooperatif mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Yusuf Y. silahla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Polis ekipleri, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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