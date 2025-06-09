Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Siirt'in Eruh ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 72 yaşındaki S.K. hayatını kaybederken, 18 yaşındaki oğlu E.K. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir zanlı jandarmaya teslim oldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, baba S.K. (72) ve oğlu E.K. (18) ağır yaralandı.

???????İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

E.K. ise askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K'nin cenazesi otopsi için Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan zanlı H.S.S, jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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