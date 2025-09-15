Haberler

Siirt'te 'Siirt'in Sesleri Belgeseli' Lansmanı Gerçekleşti

Siirt'te 'Siirt'in Sesleri Belgeseli' Lansmanı Gerçekleşti
Güncelleme:
Siirt Kültür Elçileri Derneği tarafından düzenlenen 'Siirt'in Sesleri Belgeseli'nin lansmanı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Vali Kemal Kızılkaya, etkinliğin kültürel mirasa katkısını vurguladı ve belgeselin emek isteyen bir çalışma olduğunu belirtti.

Siirt'te, "Siirt'in Sesleri Belgeseli"nin lansmanı yapıldı.

Siirt Kültür Elçileri Derneğince, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür çalışmaların Siirt'in kültürel mirasına ışık tuttuğunu belirten Kızılkaya, "Bugün kültür elçilerinin bu faaliyetleri ilimiz için çok kıymetli ve anlamlı olmuştur. İzlediğimiz belgesel bir aşkla yapılmış." dedi.

Siirt Kültür Elçileri Derneği Başkanı Vadullah Taş da Siirt'in unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Belgeselin izletilmesi ve çalışmalarda emeği geçenlere plaket verildi.

Etkinlik, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
