Siirt'te Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar, otobüs durağının ve ağaçların devrilmesine, apartmanların çatıların uçmasına neden oldu.
SİİRT'te, kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı ile ağaçlar devrildi, apartmanların çatıları uçtu.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde belediyeye ait bir otobüsü durağı ve ağaçlar, araçların üzerine devrilirken, bazı apartmanların da çatıları uçtu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel