Siirt'te Sıcak Hava Nedeniyle Park ve Bahçeler Boş Kaldı

Siirt'te bunaltan hava sıcaklığı nedeniyle park ve bahçeler boş kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Siirt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşları güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken; park, bahçe ve oyun alanları boş kaldı. Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı parkının sakin olduğu gözlendi. Meydandaki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı.

Parkta işi olduğu için dışarı çıkan Musa Baran, havanın sıcak olduğunu belirterek, "Acil bir işimiz çıkmadığı müddetçe evden çıkmıyoruz. Ancak akşamları hava almak için çıkabiliyoruz. Akşamları da çok boğucu bir hava oluyor. Parklar, bahçeler, oyun alanları hepsi bomboş. Buralarda bir insan bulamazsınız, hava çok sıcak" dedi. - SİİRT