Siirt'te Siber Farkındalık Eğitimi: Dolandırıcılık Olaylarında %30 Azalma

Güncelleme:
Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara yönelik siber tehditler konusunda bilinçlendirme eğitimi verdi. Eğitimler sonucunda siber dolandırıcılık olaylarında %30 oranında azalma sağlandı.

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik "Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların siber tehditler konusunda bilinçlendirilmeleri ve dijital güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında yıl içerisinde toplam 10 bin 225 kişiye eğitim verildi, ilk 10 aylık dönemde yaşanan 32 siber dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatıldı ve şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.???????

Çalışmalar neticesinde bir önceki yıla göre siber dolandırıcılık olaylarında yüzde 30 oranında azalma sağlandığı kaydedildi.

