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Siirt'te Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Siirt'te Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı
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Siirt'te C.P. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Siirt'te seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

C.P'nin kullandığı 66 ABY 712 plakalı otomobilde, dün gece merkeze bağlı Yağmurtepe köyü mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Aracını yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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