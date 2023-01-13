SİİRT'TE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI Güncel Haberler SİİRT'te seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. SİİRT'te seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, akşam saatlerinde, Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Hüsamettin Başçı idaresindeki 56 AN 676 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Başçı'nın durdurarak indiği otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kurtalan Güncel Haberler

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