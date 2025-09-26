Siirt'te Seyir Halindeki Kamyonda Yangın: 14 Ton Saman Yandı

SİİRT'te seyir halindeyken çıkan yangında, kamyonun dorsesinde bulunan 14 ton saman yandı.

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan- Siirt kara yolunda meydana geldi. A.A. yönetimindeki 49 AAE 965 plakalı kamyonun lastik kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorsedeki saman balyalarına sıçradı. Sürücü, dumanları fark edince aracı yol kenarına çekip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 14 ton saman tamamen yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,