Siirt'te Seyir Halindeki Kamyonda Yangın: 14 Ton Saman Yandı

Siirt'te seyir halindeyken bir kamyonun lastik kısmında çıkan yangın, dorsede bulunan 14 ton samanı tamamen yaktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Kurtalan- Siirt kara yolunda meydana geldi. A.A. yönetimindeki 49 AAE 965 plakalı kamyonun lastik kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorsedeki saman balyalarına sıçradı. Sürücü, dumanları fark edince aracı yol kenarına çekip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 14 ton saman tamamen yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
