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Diyarbakır Annelerinin Dramını Anlatan 'Sesler ve Yüzler' Filmi Siirt'te Gösterildi

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için yürüttükleri oturma eylemlerini konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin gösterimi Siirt'te gerçekleştirildi. Siirt Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, filmin yapımcısı Orhan Miroğlu, annelerin hikayelerini dinleyerek onların yaşadığı dramı ve mücadelenin önemini vurguladı. Gösterime katılanlar arasında vali, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Siirt Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, gösterimin ardından söyleşi yaptı.

Şehirleri dolaşarak annelerin hikayelerini tek tek dinlediğini ifade eden Miroğlu, "Şunu gördüm, bir kere sadece zulmetmek değil, aslında bir insanı insan yapan onuru kırmak hedeflenmiş." dedi.

Tarihin her zaman milletlerin omuzlarına ağır yükler bindirdiğine dikkati çeken Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yaratmalarının bu acıların hesabını görmekten geçtiğini anlattı.

"Bin yıllara uzanan bir tarihe mensup bir milletin çocukları olmak, böylesi medeniyetler üretmiş bir coğrafyada yaşıyor olmak büyük bir nimet. Bu nimete maalesef, bu güzel tabloya böylesi kan lekeleri, zulüm eylemleri de bulaşmamış değil. Bunu şiddetle kınamak ve geride bırakmak lazım." diyen Miroğlu, Diyarbakır annelerinin verdiği mücadelenin anlamlı olduğunu kaydetti.

Yönetmen Yasemin Çekiç de gösterime katılanları selamladı.

Belgeselin gösterimine evlat nöbetinde yer alan anne ve babaların yanı sıra Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Güncel siirt

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