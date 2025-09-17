Haberler

Siirt'te Sepsis Tanısı ile Hava Ambulansı ile İstanbul'a Sevk

59 yaşındaki D.K., 'sepsis' tanısıyla takip edildiği hastaneden, ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

"Sepsis" tanısıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edilen, klinik durumu ve ileri yoğun bakım ihtiyacı değerlendirilen D.K'nin İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Havalimanına hava ambulansı yönlendirildi.

D.K, hava ambulansıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
