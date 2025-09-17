Siirt'te Sepsis Tanısı ile Hava Ambulansı ile İstanbul'a Sevk

Siirt'te 59 yaşındaki hasta kadın, tedavisi için hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

"Sepsis" tanısıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edilen, klinik durumu ve ileri yoğun bakım ihtiyacı değerlendirilen D.K'nin İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Havalimanına hava ambulansı yönlendirildi.

D.K, hava ambulansıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye götürüldü.