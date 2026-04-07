Siirt'te "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması yapılacak

Siirt'te "Şehrimin Baharı" fotoğraf yarışması düzenlenecek.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde Merkez Eğitim Komisyonuna üye birimlerin koordinasyonunda fotoğraf yarışması yapılacak.

Yarışmada, TDV yurtlarında kalan öğrencilerin baharın gelişiyle birlikte yaşadıkları şehirleri yeniden fark etmelerinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışma ile öğrencilerin sanatsal ifade becerilerinin desteklenmesi, yaşadıkları şehir ile kurdukları bağın güçlendirilmesi ve katkı sağlanması hedeflenmektedir. Yarışma, Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında kalan öğrenciler ile Diyanet Gençlik Merkezleri bünyesindeki gençlerin katılımına açıktır. Detaylı bilgiye siirt.diyanet.gov.tr adresinden bakılabilecek."