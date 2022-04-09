Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi - Haberler

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Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 177 fidan toprakla buluştu.

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 177 fidan toprakla buluştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Eğitim Atış Poligonu yerleşkesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit polisler anısına 177 fidan dikildiğini söyledi.

Siirt'te yeşil alanlarının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalara destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, "Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras ormanlardır." diye konuştu.

Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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