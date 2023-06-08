Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın baba ocağına ateş düştü

SİİRT'in Pervari ilçesinde teröristlerle çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın (33) memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Siirt'in Pervari ilçesinde 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında teröristlerle çatışmaya giren Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. Ceylan'ın şehadet haberi Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çamdibi köyünde oturan Gülten ve Bekir Ceylan çiftine askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık görevlileri refakatinde verildi. Acı haberi alan Ceylan çifti büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Aydın Ceylan'ın yarın Çamdibi köyü mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. (DHA)