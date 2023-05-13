Siirt'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin Siirt'te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirtti.

Seçim öncesi, seçim sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına önemli görevler düştüğünü ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz."

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve güvenlik birimleri yetkilileri katıldı.