Siirt'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Üçpınar köyü yolunda, Mahsum Keklik idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Keklik, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel