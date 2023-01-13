Siirt'te şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü Güncel Haberler Siirt'in Şirvan ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Siirt'in Şirvan ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Halil Oktay'ın (55) kullandığı 66 LY 171 plakalı kamyon, İkizler mezrası Köz Tepe mevkisinde hafriyat döktüğü esnada şarampole devrildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Oktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaynak: AA / Güncel Şirvan Siirt Güncel Haberler

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