Siirt'te şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Taşlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.