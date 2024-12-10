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Siirt'te Şal Şepik Dokuma Atölyesi Açıldı

Siirt'te Şal Şepik Dokuma Atölyesi Açıldı
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Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde açılan şal şepik dokuma atölyesi ile Siirt ve bölgeye özgü el sanatlarının tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Vali Kemal Kızılkaya, açılışta yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin önemine değinerek, coğrafi işaretlerin alınmasının ve markalaşmanın değerine vurgu yaptı.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde şal şepik dokuma atölyesi açıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin önemine vurgu yaptı.

Şal şepikin geçmişten bu yana tamamen doğal yöntemlerle üretilen, ince işçiliği ve estetik zarafetiyle öne çıkan bir kumaş olduğunu belirten Kızılkaya, ürünün Siirt ve bölgeye özgü kadim ve kıymetli bir el sanatı olduğunu söyledi.

Ürünün tanıtılması noktasında olgunlaşma enstitüsüyle bu yolda çok önemli bir adım atıldığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yeter ki biz çalışalım, çalışırsak gayret edersek çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bugün de Siirt'te şal şepik atölyesinin açılmasının bu yolda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Siirt'imizin coğrafi işaretleri, yani birçok değeri var. Bu coğrafi işaretleri de almamız lazım. Günümüzde artık patent, markalaşma çok kıymetli. Siirt fıstığı diyoruz mesela. Siirt fıstığının coğrafi işareti konusunda önümüzdeki günlerde çok güzel gelişmeleri takip edeceğiz. Onu da kamuoyuyla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bunun yanında 8 coğrafi ürünümüzün şal şepik de dahil olmak üzere coğrafi işaretini aldık. Bir o kadar daha bekleyen, çalışmaları devam eden coğrafi işaretler var. Bunları aldıkça geçmişle günümüz arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmiş olacağız."

Kızılkaya, açılışın ardından atölyeyi gezdi, kursiyerlerle görüştü.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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