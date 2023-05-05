Siirt'te 'Şahidimiz Anadolu' tiyatro oyununu sahnelendi

Siirt Belediyesi tarafından "Şahidimiz Anadolu" adlı oyun sahnelendi.

Siirt Belediyesi tarafından "Şahidimiz Anadolu" adlı oyun sahnelendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda organize ettiği tiyatroya gençler ilgi gösterdi.

Murat Kocacık tarafından hazırlanan ve yönetilen oyunda, ülkede yaşamış önemli şahsiyetlerin merhamet, adalet ve dayanışma erdemlerine vurgu yapıldı.