Siirt'te Sağlık Çalışanlarından Tiyatro Gösterisi

Siirt'te sağlık çalışanları, günlük hayatta karşılaştıkları olayları tiyatro oyunu ile sahneye taşıdı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kentte görev yapan hemşire, tıbbi sekreter, paramedik ve sağlık teknikerinin yer aldığı, 10 personelden oluşan "Sağlık Olsun" adlı tiyatro ekibi kuruldu.

Tiyatro ekibi, mesai saatleri dışında İl Halk Sağlığı Müdürlüğü eğitim salonunda bir araya gelerek İl Sağlık Müdürlüğü Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birim Sorumlusu Bülent Sevgili'nin yazdığı "Ortaya Karışık" adlı tiyatro oyununu sahnelemek için hazırlandı.

Üç ay boyunca prova yapan tiyatro ekibi, günlük hayatta karşılaştıkları olayları, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını, acil servisteki sağlık personeline yönelik fiziksel ve psikolojik şiddeti, temel sağlık ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini, hasta yakınlarının telaşlı davranışlarının 112 Acil Sağlık personeli üzerindeki olumsuz etkilerini farklı bakış açısıyla ele aldı.

Tiyatro ekibi, sahneledikleri oyunla hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

"Sağlıkçılarımıza uzanan eller kırılsın"

İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, AA muhabirine, tiyatro yoluyla hem personelin moral ve motivasyonunu artırmayı hem de halkı sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ömür, kurum olarak halk sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ilave neler yapabileceklerini düşündüklerini ve bu fikri geliştirdiklerini ifade ederek, 10 kişilik ekibin 3 aydır çok güzel bir şekilde hazırlandığını ve güzel bir çalışma ortaya konulduğunu belirtti.

"Amacımız temel sağlık hizmeti ile koruyucu sağlık hizmetlerinin halka tiyatro yoluyla anlatılması, sağlıkta yaşanan olayları mizahi bir dille sergilemek." diyen Ömür, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değindi.

Ömür, bunu da mizahi bir şekilde tiyatro oyununa yansıttıklarını dile getirerek, "Sağlıkçılarımıza uzanan eller kırılsın diyoruz." dedi.

"Bir yandan düşündürürken bir yandan da güldürmeyi hedefledik"

Oyunun yazarı ve yönetmeni Bülent Sevgili de tiyatro ekibinin sahnelediği oyunun çok beğenildiğini belirtti.

Ekibin haftalık izinlerinden de feragat ederek 3 aylık çalışma temposuyla hazırladığı oyunun çeşitli sosyal mesajlar da içerdiğine işaret eden Sevgili, "Bir yandan düşündürürken bir yandan da eğlendirip güldürmeyi hedefledik." ifadesini kullandı.

Provalara eylül ayı başında başladıklarını, bu ayın başında da oyunu sahnelediklerini ifade eden Sevgili, bu süreçte 2 bine yakın kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Oyunu hem şehir merkezinde hem de ilçelerde sahnelediklerini anlatan Sevgili, olumlu geri dönüşlerin olduğunu söyledi.

"Güldürdük, eğlendirdik"

Tiyatro ekibinde yer alan hemşire Esra Aksoy da günlük olayları konu alan tiyatro oyunu ile halkı güldürmeyi başardıklarını söyledi.

Aksoy, "Halkımızı biraz da olsa bilinçlendirdiysek, sağlık okuryazarlığını artırdıysak bizim için yeterli." dedi.

Sağlık teknikeri Hasan Yurt da tiyatro oyununda ambulans şoförünü canlandırdığını belirterek, seyircinin oyuna ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

"Güldürdük, eğlendirdik." diyen Yurt, yeni oyunları sahneye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Paramedik Neslihan Özsabuncu Yıldız da tiyatro oyununda görev almaktan mutluluk duyduğunu, oyunu çok sayıda kişinin izlediğini belirtti.