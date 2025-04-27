Siirt'te Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Felç Etti

Siirt'te sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

SİİRT - Siirt'te etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dün kent merkezinde başlayan gök gürültülü sağanak, zamanla etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kurtalan ilçesinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı. İtfaiye ekipleri tarafından biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Siirt-Veysel Karani-Baykan istikametinde balçıklı suyun yola taşması nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yol, trafiğe açıldı.