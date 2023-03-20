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SİİRT'TE SAĞANAK; BAĞ VE BAHÇELER SUYLA DOLDU

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SİİRT'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı bağ ve bahçeler su altında kaldı.

SİİRT'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı bağ ve bahçeler su altında kaldı.

Kentte dünden beri etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bağlıca köyünde taşkınlar oluştu. Bağ ve bahçelerin bazıları suyla doldu. Köy halkı, su ile dolan noktaları temizlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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