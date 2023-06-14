Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siirt'te ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi

Siirt'te ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi

Güncel Haberler

Siirt Belediyesince ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri mühürlendi, 7 işletmeye de para cezası uygulandı.

Siirt Belediyesince ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri mühürlendi, 7 işletmeye de para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları denetimde ruhsatsız ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeyi mühürledi, 7 iş yerine de Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title