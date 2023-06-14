Siirt'te ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi
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Siirt Belediyesince ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri mühürlendi, 7 işletmeye de para cezası uygulandı.
Siirt Belediyesince ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri mühürlendi, 7 işletmeye de para cezası uygulandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaptıkları denetimde ruhsatsız ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren 3 işletmeyi mühürledi, 7 iş yerine de Kabahatler Kanunu kapsamında idari ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel