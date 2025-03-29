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Siirt'te Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

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Siirt'te Ramazan Bayramı'na bir gün kala vatandaşlar çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren halk, alışveriş yaparak bayrama hazırlık yapıyor.

Siirt'te bayram yoğunluğu

SİİRT - Siirt'te, Ramazan Bayramına 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı için hazırlık yapan vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve tatlı satan esnaf da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısında yoğunluk oluşturdu.

Bayram alışverişi için çarşıya çıktığını belirten Nihat Kılıçvuran, "Bugün arife günü. Ramazanımız çok güzel geçti maşallah. Çarşı çok kalabalık. Alışveriş iyi geçiyor. Bayramlık aldık, çocuklara şeker aldık. İnşallah bayramımız çok güzel geçer. Herkesin bayramı kutlu olsun. Birlik, beraberlik içinde geçsin" dedi.

Vatandaş Aziz Şirvan ise "Bayram dolayısıyla alışverişimizi yaptık. Tatlımızı aldık. Herkes merkeze inmiş. Maşallah çok kalabalık. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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