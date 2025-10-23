Haberler

Siirt'te PTT'nin 185. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Siirt'te PTT'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel etkinlikler düzenlendi. Sıra fişiyle şubeye gelen 185. müşteri Arife Demir'e hediye verildi. PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Kıvanç, PTT'nin başarısını ve çevre dostu yaklaşımlarını vurguladı.

Siirt'te Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Siirt PTT Şubesi'nde işlem yapmak için sıra fişi alan 185. müşteri Arife Demir'e PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Kıvanç tarafından pul koleksiyonu hediye edildi.

Kıvanç, yaptığı açıklamada, kurum olarak 185 yıldır çalışmalarını başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

PTT'nin, kurulduğu günden ülkenin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Geniş hizmet ağı, alanında uzman ve dinamik kadrosu, geliştirdiği güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümlerle, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren PTT, her zaman daha iyisini hedefleyen hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hizmetlerine entegre ettiği çevre dostu yaklaşımlarla ve çözümlerle de gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya bırakmak gayretiyle hareket etmektedir."

Müşteri Demir de PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT'nin bütün işlemlerinden memnun olduğunu dile getiren Demir, "Bütün işlemlerim çok rahatlıkla hallediliyor. Bugün şanslı müşteri olarak şubeye geldim, güzel bir hediye aldım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
