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Siirt'te Psikiyatri Hastası Doktora Saldırdı

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Siirt'te psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Olay sonucunda Ümit K. gözaltına alındı.

SİİRT'te, psikiyatri hastası Ümit K., muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Beyaz kod verilen Ümit K., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Siirt Saldırı Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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