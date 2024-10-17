Üye Girişi
Haberler

Siirt'te polisler şehit polis Şeyda Yılmaz'ın anısına Türk Kızılay'a kan bağışladı

Siirt'te polisler şehit polis Şeyda Yılmaz'ın anısına Türk Kızılay'a kan bağışladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Kan bağışlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, emniyet mensupları ve Kızılay ekipleriyle bir araya geldi.

Öztürk, AA muhabirine, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına düzenlenen kampanyaya polisin katıldığını söyledi.

Polis memurlarından gelen kampanya fikrini Vali Kemal Kızılkaya ile paylaştığını ve oldukça memnuniyetle karşılandığını dile getiren Öztürk, "Arkadaşlarımız şehidimizle ilgili ne yapabiliriz diye kendi aralarında toplanmışlar, Kızılay ile görüşmüşler. Personelimiz tarafından böyle bir şey bize gelince ben çok memnun oldum. Şeyda'nın şehitliği maalesef bizim yüreğimizi yaktı. Allah geride kalanlara sabır versin." dedi.

Kampanyanın 2 gün süreceğini belirten Öztürk, personelin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öztürk, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Polis memuru Nurbanu Özer de meslektaşları için hayata geçirdikleri bu kampanyada yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Şehit Yılmaz ve tüm şehitlere rahmet dileyen Özer, "Videoyu izlediğimde ve olayı duyduğumda çok etkilendim. Meslektaşımla da gurur duydum. Gerçekten bulunduğu yer, silahını çekmesi, izlediğim sahne beni çok duygulandırdı. Biz de yerinde olsak aynı şeyleri yapacaktık. Nur içinde yatsın." diye konuştu.

Polis memuru Fazıl Kerim Karakurt da şehit meslektaşları için yapılan etkinliğin büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Polis teşkilatının büyük bir aile olduğunu ifade eden Karakurt, "İlk defa kan veriyorum. Şehidimizin anısına kan verdiğim için çok mutluyum. Bir daha olsa yine kan veririm." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Ümraniye İstanbul Güvenlik Kızılay Güncel Polis siirt

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.