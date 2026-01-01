Siirt'te çocuklar ile trafik polisleri kar topu oynadı

SİİRT'te trafik polisleri ile çocukların kar topu oyunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Karın yağmasına en çok sevinen çocuklar ise kar topu oynadı. Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi yakınlarında yoldan geçen trafik polisi aracına kar topu atan çocuklara, polisler de karşılık verdi. Polisler araçtan inerek çocuklarla kar topu oynadı. Ortaya çıkan eğlenceli anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.