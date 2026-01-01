Haberler

Siirt'te çocuklar ile trafik polisleri kar topu oynadı

Siirt'te etkili olan kar yağışı sırasında trafik polisleri, çocuklarla birlikte kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SİİRT'te trafik polisleri ile çocukların kar topu oyunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Karın yağmasına en çok sevinen çocuklar ise kar topu oynadı. Bahçelievler Mahallesi Kızlar Tepesi yakınlarında yoldan geçen trafik polisi aracına kar topu atan çocuklara, polisler de karşılık verdi. Polisler araçtan inerek çocuklarla kar topu oynadı. Ortaya çıkan eğlenceli anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
