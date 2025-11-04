Siirt'te Polis Otosunun Çarptığı Genç Kadın Ağır Yaralandı

SİİRT'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken polis otosunun çarptığı F.U. (23), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu, Siirt Adliyesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.U. isimli kadına polis otosu çarptı. Kazada F.U. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. F.U., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,