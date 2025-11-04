Siirt'te Polis Otosu Yayaya Çarptı: Kaza Anı Kamerada
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken polis otosunun çarptığı 23 yaşındaki F.U. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken polis otosunun çarptığı F.U.'nun (23), ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, F.U.'nun oturduğu apartmandan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği, bu sırada polis otosunun çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.
Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel