Siirt'te Polis Otosu Çarpan Genç Kadın Ağır Yaralandı
Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki F.U., polis otosunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu, Siirt Adliyesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan F.U. isimli kadına polis otosu çarptı. Kazada F.U. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. F.U., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
