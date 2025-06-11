Siirt'te Polis Lojmanında Yangın: 13 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'te Polis Lojmanında Yangın: 13 Kişi Dumandan Etkilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir polis lojmanında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde polis lojmanında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 13 kişi, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dumandan etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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