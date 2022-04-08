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Son dakika haber | Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haber | Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Siirt'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahilerin okundu, şehitler için dua edildi.

Program sonrası emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haber | Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

Son dakika haber | Siirt'te şehitler için mevlit okutuldu

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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