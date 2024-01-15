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Siirt'te polis bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgan gözaltına alındı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınmaya çalışılan R.P, polis memuru R.A'ya bıçakla saldırıda bulundu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan polis yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen "aile içi şiddet" yönündeki ihbar üzerine söz konusu adresin bulunduğu Yeni Mahalle'ye polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada gözaltına alınmaya çalışılan R.P, polis memuru R.A'ya bıçakla saldırıda bulundu.

Saldırıda R.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

R.P. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt Saldırı Güvenlik Aile İçi Şiddet Yaralanma Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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