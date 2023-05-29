Siirt'te PKK'ya operasyon: 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 el telsizi ve 2 patlatma düzeneği bulundu. Operasyonda ayrıca kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı ile dijital materyaller ele geçirildi.