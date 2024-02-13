Üye Girişi
Haberler

Siirt'te PKK/KCK-PYD/YPG üyesi sahte kimlikli şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan M.E'nin kentte olduğu ve sahte kimlikle gizlendiği bilgisini aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.E. tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt YPG PKK Yargı Güvenlik Terör Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title