Siirt'te PKK/KCK-PYD/YPG üyesi sahte kimlikli şüpheli tutuklandı
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg'ye üye olmak suçundan aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olmak suçundan aranan M.E'nin kentte olduğu ve sahte kimlikle gizlendiği bilgisini aldı.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.E. tutuklandı.