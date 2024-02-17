Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle Siirt merkez ile Eruh ve Kurtalan ilçelerinde 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.