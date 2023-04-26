Siirt'te pilotlar 'Dünya Pilotlar Günü'nde öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı

Siirt'te pilotlar, "Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla öğrenciler için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Siirt'te pilotlar, "Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla öğrenciler için gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt'teki halk oyunları yarışmasında gençler kategorisinde il birinciliğini elde eden 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri, Jandarma Havacılık Başkanlığında görevli pilotları ziyaret etti.

Öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki helikopterlerle ilgili bilgi veren pilotlar, onlardan gelen soruları da yanıtladı.

Pilotlar, daha sonra öğrenciler için Atak helikopteriyle gösteri uçuşu yaptı.