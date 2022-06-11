Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı - Haberler

Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden 2 hemşire, Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı. Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden 2 hemşire, Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı. Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire H.T, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire E.G. de akıntıya kapıldı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada H.T. sudan çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri, E.G'yi arama çalışması başlattı. H.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Fecri Barlık - Güncel Beğendik Hisarcık Pervari Siirt Güncel Haberler

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