Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı - Haberler

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Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden 2 hemşire, Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde pikniğe giden 2 hemşire, Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire H.T, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire E.G. de akıntıya kapıldı.

Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada H.T. sudan çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri, E.G'yi arama çalışması başlattı.

H.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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