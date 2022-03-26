Siirt'te "Picasso imzalı" tabloyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Siirt'te "Picasso imzalı" tabloyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te

Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda, üzerinde İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışmaları sonucu durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, üzerinde İspanyol ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tablonun, ressama ait olup olmadığının belirlenmesi için Batman Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Kaçakçılık, Ressam, Siirt, Güncel, Haberler

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